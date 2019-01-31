أكد الامين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان لـ"الجمهورية" أن "لا الرئيس ميشال عون ولا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فتح معنا موضوع استبدال حقيبة السياحة، ولا علم لنا ان كانت هناك فكرة تبادل او غير ذلك. لذلك نحن لسنا معنيين بكل ما يقال حول هذا الامر، ولكن اذا كان مصير الحكومة متوقفاً على وزارة السياحة، فهذا امر يبعث على الأسف".
كما علمت "الجمهورية" انّ بقرادونيان توجّه، خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد في عين التينة أمس، بسؤال عما اذا كان وافقَ بالفعل على ان تكون وزارة السياحة من حصته، فأجاب بالنفي، وقال: "ما حَدا فَتح معي هذا الموضوع أبداً".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: لم يفتح معنا أحدا موضوع استبدال حقيبة السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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