بقرادونيان: لم يفتح معنا أحدا موضوع استبدال حقيبة السياحة

أكد الامين العام لـ"حزب ​الطاشناق​" النائب ​هاغوب بقرادونيان​ لـ"الجمهورية" أن "لا ​الرئيس ميشال عون​ ولا رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ فتح معنا موضوع استبدال حقيبة السياحة، ولا علم لنا ان كانت هناك فكرة تبادل او غير ذلك. لذلك نحن لسنا معنيين بكل ما يقال حول هذا الامر، ولكن اذا كان مصير الحكومة متوقفاً على ​وزارة السياحة​، فهذا امر يبعث على الأسف".

كما علمت "الجمهورية" انّ بقرادونيان توجّه، خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد في عين التينة أمس، بسؤال عما اذا كان وافقَ بالفعل على ان تكون وزارة السياحة من حصته، فأجاب بالنفي، وقال: "ما حَدا فَتح معي هذا الموضوع أبداً".