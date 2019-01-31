مصادر الجمهورية: الامور اقتربت بشكل كبير من مرحلة الحسم

أوضحت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الاخيرة لـ"الجمهورية" انّ الامور اقتربت بشكل كبير من مرحلة الحسم، الذي تدلّ كل المؤشرات على انه أصبح مسألة ساعات قليلة، يفترض خلالها تذليل الارباك الحاصل بشكل واضح على خط تبادل الحقائب.

وبحسب المعلومات، فقد فشلت محاولة إسناد وزارة الاعلام لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مقابل تخلّيه عن وزارة ​البيئة​، وهو امر أبلغه رئيس المجلس الى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قائلاً إنه يرفضه بشكل قاطع، مع تأكيده الجديد القديم انه غير متمسّك بالبيئة، ولا يمانع في ان تُسند لغيره مقابل حصوله على حقيبة توازيها، وهو في هذا السياق لا يمانع ايضاً اذا أبقيت البيئة معه، او استُبدلت بواحدة مثل الثقافة او ​الصناعة​. وبالتأكيد انّ كرة التبديل ليست في ملعبه، ولن يدخل في اي مشكل لا مع ​القوات​ حول حقيبة الثقافة ولا مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ حول حقيبة الصناعة.