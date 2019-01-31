مصادر القصر الرئاسي للحياة: الاجواء توحي بالايجابية وبقرب صدور مراسيم الحكومة

أكدت مصادر مطلعة على مسار التأليف في القصر الرئاسي لـ"الحياة" أن كل الاجواء توحي بالايجابية وبقرب صدور مراسيم الحكومة". ولفتت إلى ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يتابع الاتصالات القائمة، والتي رست على : عقدة "​اللقاء التشاوري​" حلت بنسبة 90 في المئة، بأن يختار الرئيس عون اسم ممثل اللقاء من المرشحين الثلاثة، على ان يجتمع مع كتلة "اللقاء التشاوري" وأن ينسق مع رئيس الجمهورية، ولا يزال امكان مشاركته في اجتماعات تكتل "​لبنان القوي​" قيد البحث. أما توزيع الحقائب فقد رست ​وزارة البيئة​ لصالح "لبنان القوي" فيما يصر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ على التمسك بالصناعة، والبحث هو عن وزارة بديلة عن البيئة لحركة "أمل".

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