مصادر الحياة: الحريري على موقفه بأن هذا أسبوع الحسم ويعمل استنادا لهذه القناعة

أوضحت مصادر مواكبة لجهود رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لـ"الحياة" إنه ما زال يتابع تحركه تأسيسا على ما قاله الثلثاء عن وجود إيجابيات تسمح له بالتفاؤل، لافتة إلى ان "الحريري على موقفه بأن هذا أسبوع الحسم، وأن الحكومة يجب أن ترى النور قبل نهايته، ويعمل استنادا إلى هذه القناعة، فإذا تعذر ذلك لديه خيار لم يتداول به مع أحد حتى الساعة، لكن المنطق يقول إن الشيء الوحيد المتاح أمامه هو الاعتذار عن عدم التأليف، مع أنه لم يفاتح أحدا بهذا الأمر.

وأشارت المصادر إلى إن الحريري واصل أمس اتصالاته على أساس أنها ستنتهي إلى إنجاز الحكومة.

وفي ما يخص إشكالية اختيار الشخصية التي تمثل "​اللقاء التشاوري​" أوضحت المصادر أنه مع الجزم بأنه سيكون من حصة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، فإن المسألة ما زالت تدور حول ما إذا كان يصوت في ​مجلس الوزراء​ وفق توجهات "التشاوري" أم يكون مع ​الرئيس ميشال عون​، وإذا كان عضوا في "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه ​جبران باسيل​ أم لا... والنقاش في ذلك دخل معمعة يشارك فيها "​حزب الله​" كحليف للفريقين.