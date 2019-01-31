الاخبار: بيلينغسليا اكد امتعاض واشنطن من حصول حزب الله على حقائب وازنة

لفتت "الاخبار" الى أن الأجواء الحكومية الإيجابية، عكّرتها أمس زيارة مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ مارشال بيلينغسليا، الذي حمل إلى بيروت جملة تهديدات وضغوط على القوى السياسيّة اللبنانية، وصولاً إلى ​وزارة الأشغال​، وفيما من المنتظر أن يلتقي بيلينغسليا حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ اليوم، علمت "الأخبار" أن المسؤول الأميركي أعاد، خلال لقاءاته امس، طرح ما سبقه إليه موفدون أميركيون قبله، عن "امتعاض ​الولايات المتحدة الأميركية​ من حصول ​حزب الله​ على حقائب وازنة في الحكومة، ولا سيّما وزارة الصّحة"، معبّراً عن رغبة الأميركيين في "حرمان حزب الله الظهور بمظهر القوي"، على الرغم من حرب العقوبات التي يشنّها الأميركيون على المقاومة اللبنانية.

وقالت مصادر لـ"الأخبار" إن المسؤول الأميركي لم يفصح عن الخطوات التي تنوي ​الإدارة الأميركية​ اتخاذها في حال حصول حزب الله على وزارة الصحّة أو وزارات وازنة أخرى، إلّا أنه اكتفى بالقول إن "​السلطات الأميركية​ ستسجّل على لبنان عدم تعاونه في هذا الملف".

وعلمت "الأخبار" أن بيلينغسليا التقى مسؤولين في وزارة الأشغال، بعد أن اعتذر الوزير ​يوسف فنيانوس​ عن عدم لقائه، وحذّرهم من مغبّة تزويد طائرات شركة مهان الإيرانية والطائرات السورية بالوقود والخدمات في ​مطار بيروت الدولي​.