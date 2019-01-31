دول أوروبية تطلق مبادرة لتمكين شركاتها من تفادي العقوبات الأمريكية على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستطلق اليوم الخميس ما يسمى بـ "كيان للأغراض الخاصة" ، وهو عبارة عن مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من أجل مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية مشروعة في إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وبمجرد إطلاقه ، سيسمح هذا بالتدفقات المالية في المجالات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.

وكان من المفترض في البداية أن يدخل هذا الكيان حيز التنفيذ في نوفمبر ، لكن البلدان التي تقف وراء هذه المبادرة واجهت العديد من التحديات لتقليل مخاطر العقوبات على الأطراف المعنية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الاثنين: "نحن على وشك تنفيذ خطتنا"، وذلك بعد اجتماع في بروكسل لخمس دول أوروبية أعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ، الذي يدعم المشروع ولكن ليس منخرطا فيه بشكل مباشر ، بشكل جدي على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في أيار/مايو الماضي بالانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.