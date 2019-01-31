ألمانيا .. إجلاء 150 شخصا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الألمانية أن السلطات أمرت بإجلاء 150 شخصا في قرية قريبة من نهر موزيل مساء أمس الأربعاء بعد العثور على مواد "شديدة الانفجار" في مبنى سكني.

وعثرت السلطات على المواد المتفجرة في إيجل، غربي ترير في ولاية راينلاند بالاتينات.

ونجح خبراء المتفجرات في التخلص من تلك المواد فور نقل الأشخاص إلى مكان آمن، كما تم تطويق بعض الشوارع.

وتم اعتقال شخص واحد فيما يتعلق بالحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

واستبعدت الشرطة أن تكون هناك دوافع سياسية وراء ذلك.