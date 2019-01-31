لمستخدمي أبل| بعد اكتشاف خطأ تقني في "فيس تايم".. 7 تطبيقات مجانية بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تطبيق "فيس تايم" هو التطبيق المُفضل للتواصل عبر الفيديو للكثير من مستخدمي أجهزة أبل، ولكن تم اكتشاف خطأ برمجي يجعل المستخدم يستمع إلى آخر، حينما يقوم بإجراء مكالمة مرئية، وذلك حتى قبل الرد على المكالمة.

علاوة على أن الخطأ البرمجي لا يتسبب بتسجيل صوت مستقبل المكالمة فقط، بل إن محاولة كتم صوت المكالمة عن طريق الضغط على زر خفض الصوت أو زر الطاقة سيؤدي إلى تشغيل الكاميرا، مع أن شاشة هاتف المستقبل يستمر في إظهار شاشة المكالمة الواردة. ولكن في الحقيقة سيكون المتصل يرى ويسمع الطرف الآخر.

وبالرغم من أن "أبل" قالت إنها ستطرح إصلاحًا لهذه الثغرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتوجب عليك تعطيل "فيس تايم" واستخدام أحد التطبيقات البديلة، من أجل تأمين مراسلاتك وحفاظًا على خصوصيتك.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 7 تطبيقات مجانية بديلة لـ"فيس تايم" على أجهزة أبل:

1. تطبيق Viber

يُعد تطبيق "فايبر" أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا. ويستخدم "فايبر" حوالي 900 مليون مستخدم حول العالم، كما يدعم جميع الميزات بما في ذلك المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل النصية أيضًا لتُمكنك من التواصل بحرية مع أي شخص، والاستمتاع بمكالمات الفيديو بفضل جودة الصوت عالية الدقة.

يمكنك أيضًا التقاط مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية وإرسالها إلى أصدقائك، كما يتيح لك التطبيق إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 250 مشاركًا.

هناك أيضًا خيار لإخفاء الدردشات والوصول إليها لاحقًا باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN، حيث يحمي جميع الرسائل والمكالمات الخاصة بك من خلال التشفير الشامل من أجل تعزيز الخصوصية.

2. تطبيق Skype

يعتبر تطبيق "سكايب" هو الأفضل في مجال التواصل المهني عندما يتعلق الأمر بمكالمات الصوت والفيديو، وهو أفضل تطبيق لمكالمات الفيديو للمجموعات.

يتيح لك التطبيق إضافة أصدقائك بسهولة والبدء في الدردشة من خلال مكالمات الفيديو والصوت، وأيضًا الرسائل النصية مجانًا، وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 25 مشاركًا.

كما يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك إرسال أبرز الصور Highlights من يومك باستخدم رموز مضحكة أو في رسالة خاصة، والتي تظل مرئية لمدة 7 أيام لمتابعيك.

3. تطبيق Signal

"سيجنال" تطبيق بديلاً ممتازًا لتطبيق "فيس تايم" للباحثين عن الخصوصية والأمان، حيث أنه الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى فهو مملوك لمنظمة البرمجيات Open Whisper Systems، وهو التطبيق الذي يوصي به المدافع عن الخصوصية والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن Edward Snowden.

السبب في أن "سيجنال" هو أكثر التطبيقات أمانًا يرجع إلى استخدامه لبروتوكول تشفير يسمى "Signal Protocol"، لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء مجموعات مشفرة بحيث يمكنك إجراء محادثات خاصة آمنة مع جميع أصدقائك في وقت واحد.

4. تطبيق JusTalk

تطبيق "جاس تووك" هو تطبيق دردشة فيديو يتميز بجودة عالية للفيديو على كل أنواع الاتصال باستثناء 2G، كما يوفر لك إجراء المكالمات الصوتية الجماعية.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء عدد كبير من المجموعات حسب رغبتك لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية أو دردشات الفيديو الجماعية تضم ما يصل إلى 16 شخصًا.

جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين مشفرة من طرف إلى طرف، ويتم تقسيمها إلى مسار عشوائي متعدد يضمن عدم إمكانية مراقبتها أو حفظها بواسطة الخوادم.

5. تطبيق Hike

اكتسب تطبيق "هايك" مؤخرًا انتشارًا واسعًا لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه، إذ يتيح لك التحكم الكامل في من يمكنه معرفة آخر مرة فتحت فيها التطبيق، ومن يمكنه مشاهدة صورة حسابك، والقصص الخاصة بك. ويدعم وضع خفي يتيح لك إخفاء الدردشات والدخول إليها سرًا باستخدام كلمة المرور.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 1000 عضو والبقاء على اتصال معهم جميعًا، ومشاركة مقاطع فيديو وصور كبيرة الحجم دون ضغطها وملفات من أي نوع.

يدعم ميزة Timeline & Stories التي تتيح لك التقاط أفضل اللحظات اليومية ومشاركتها مع الأصدقاء المفضلين.

كما يوفر "هايك" أكثر من 20 ألف ملصق، و11 قالبًا ملون Chat Themes لتغير نمط محادثتك، بحيث تتناسب بشكل مثالي مع مشاعرك المختلفة، وفيما يتعلق بمشاركة الملفات يمكن إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي يصل حجمها إلى "100".

6. تطبيق Tango

يوفر لك تطبيق "تانجو" التواصل عبر الفيديو بجودة عالية ويمكنك من خلاله إجراء مكالمات الصوت والفيديو في أي مكان في العالم.

كما أن "تانجو" يعتبر منصة فيديو تفاعلية وصل عدد مستخدميها لأكثر من 400 مليون شخص، تتيح لك البث المباشر والتواصل الفوري من خلال ميزة Tango Live.

إلى جانب ذلك يتيح لك التطبيق أيضًا إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو.

7. تطبيق imo

يتيح لك تطبيق "إيمو" إجراء مكالمات فيديو وصوتية عالية الجودة ومشفرة، ويتمتع بواجهة سهلة الاستخدام.

كما يمكنك من خلاله تشفير مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 6 مشاركين، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.

ويمكنك الاشتراك من داخل التطبيق لإزالة الإعلانات، والحصول على 25 جيجابايت من التخزين السحابي.