أبرزه التخلي عن الأحمر.. "جوجل" تطرح تحديثًا جديدًا لتطبيق "جيميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيق "جيميل"، عبر نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، إذ يتسم بتصميم جديد وعدد من المميزات الأخرى.

ووفق ما ذكر موقع "9to5google"، تطبيق "جيميل" سيظهر باللون الأبيض، بدلاً من اللون الأحمر "المألوف".

وتم نقل حقل البحث إلى اليسار، وأيقونة الملف الشخصي إلى اليمين. كما تم تغيير خيار التنقل لإنشاء الرسائل، لتصبح تمامًا كما هو موجود في نسخة الويب، ونقلها إلى الزاوية السفلية اليسرى.

ويتميز التصميم الجديد للتطبيق بكيفية تمييز العلامات والألوان الأخرى فورًا في قوائم المحادثات، كما سيتم عرض الصور والمستندات والمرفقات الأخرى مضمنة مباشرة في قوائم المحادثات للوصول السريع إليها.

كما سيظهر لأول مرة في "جيميل" رسائل موجود عليها علامة حمراء كبيرة للرسائل المشبوهة أو الاحتيالة.

كما يقدم التصميم ثلاث خيارات جديدة لعرض خلفية الصندوق الوارد يمكن التنقل بينها وفقًا لرغبة المستخدم.