السلطان تنكو عبدالله يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا

أدى السلطان تنكو عبدالله من ولاية بهانج اليمين ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا، وذلك في مراسم في القصر الوطني بكوالالمبور.

وسيخلف السلطان تنكو عبدالله (59عاماً) السلطان "محمد في" من كيلانتان الذي تنحى في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته.

وأدى السلطان نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين نائبا للملك.

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