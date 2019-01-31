ترامب: "الكفاح من أجل الحرّية بدأ" في فنزويلا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو، ورأى في ذلك "كفاحاً من أجل الحرّية".
وكتب ترامب على تويتر "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية
وأجرى ترامب الأربعاء اتّصالاً هاتفيّاً بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو و"هنّأه" بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترامب وجوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم
وترامب أوّل رئيس يعترف بغوايدو. وكرّر الرئيس الأمريكي خلال الاتّصال دعمه "لمعركة فنزويلا من أجل الديموقراطيّة"، فيما أشار بيان البيت الأبيض إلى "الديكتاتور السابق مادورو".
وكتب جوايدو على تويتر "أشكر لرئيس الولايات المتّحدة دونالد ترامب اتّصاله"، مؤكّداً أنّ الرئيس الأمريكي كرّر دعمه الرّاسخ لـ"العمل الديموقراطي" القائم.
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