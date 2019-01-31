حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الجو اليوم، الخميس، ما بين صاف حتى غائم جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية حتى جنوبية غربية في البحر المتوسط، وتتراوح سرعتها ما بين 15 حتى 30 كيلومترا في الساعة. ويكون البحر مائجا حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 إلى 160 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 6، طبرية 19 – 9، الناصرة 15 – 7، حيفا 18 – 9، يافا 19 – 8، القدس المحتلة 13 – 6، عسقلان 18 – 9، عين جدي (البحر الميت) 22 – 14، بئر السبع 19 – 6، أم رشرش (إيلات) 23 – 11.

أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة كما هي دون تغيير ملموس. ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وحالة الطقس يوم السبت.

كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأحد، وتكون أعلى من المعدلات السنوي لهذا الموسم. ويتوقع أن تهب في المناطق الشمالية رياح شرقية نشطة.