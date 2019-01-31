فنزويلا: غوايدو يقدم خطته للأزمة بدعم من ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن يُقدّم المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي كان أعلن نفسه في وقت سابق رئيساً بالوكالة لفنزويلا، اليوم الخميس، خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وكتب غوايدو رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة، البالغ من العمر 35 عاما، على تويتر "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر".

وأضاف "نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك"، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا، الأربعاء، بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين.

وكتب ترامب على تويتر "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ"، على حد قوله.

وكان قد أجرى ترامب الأربعاء اتّصالا هاتفيّا بغوايدو و"هنّأه" بعدما كان قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترامب وغوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا".