تعيين الدنماركي لوليسجارد رئيسا لبعثة المراقبين الأممين باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد ليحل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.

ولم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على التعيين، الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد اقترحه، الإثنين.

وتعرض موكب كاميرت في 17 يناير/كانون الثاني الجاري لإطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي لم يوقع إصابات، كما حاولوا منعه من الاجتماع بممثلي الحكومة اليمنية في الحديدة.



وقاد الجنرال لوليسجارد البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ولد لوليسجارد في عام 1960، وكان مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.