خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

أعلنت وزارة خارجية فنزويلا، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي اعرب عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت الخارجية الفنزويلية على موقعها على " تويتر"، إن "نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، توماس كويسي كوارتي، بعث برسالة تضامن إلى الشعب الفنزويلي ودعم الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".

وأوضحت الخارجية الفنزويلية، أن الرسالة تم تسليمها لسفير بلادها لدى إثيوبيا.