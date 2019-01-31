خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

أعلنت وزارة خارجية فنزويلا، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي اعرب عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الخارجية الفنزويلية على موقعها على " تويتر"، إن "نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، توماس كويسي كوارتي، بعث برسالة تضامن إلى الشعب الفنزويلي ودعم الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".
وأوضحت الخارجية الفنزويلية، أن الرسالة تم تسليمها لسفير بلادها لدى إثيوبيا.
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