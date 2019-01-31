إسكان البرلمان: دفع الغرامة لا يعفي البناء المخالف من الإزالة ..فيديو

محمد القاضي
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دفع الغرامة على الأبنية المخالفة لا يعفي من الإزالة، معقبا: «قانون الغرامة لا يعفي من الإزالة».
وأضاف "والي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الغرامة يتبعها إزالة المبنى، موضحًا أن حكم المحكمة يكمن في الغرامة للبناء المخالف وليس له علاقة بإزالة المبنى.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون البناء الموحد يمنع البناء المخالف.
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