هاشم:مباحثات تتركز حول تموضع ممثل اللقاء في الشكل والمضمون

أقر عضو "التشاوري" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح لـ"الشرق الأوسط" بالتباين بين أعضاء اللقاء حول ما إذا كان ممثل اللقاء يحضر اجتماع كتلة ​لبنان القوي​ أو ​اللقاء التشاوري​، مشيراً إلى أن المباحثات الأخيرة تتركز حول تموضع ممثل اللقاء في الشكل والمضمون.

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