محافظ الحديدة: الحسم العسكري بات أكثر ترجيحا

أكد محافظ ​الحديدة​ الحسن طاهر أن ​الحوثيين​ يرفضون "أي خطوة" للمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ​السويد​، ورأى أن طلباتهم في فتح الملف الاقتصادي ومطار صنعاء هو تهرب من تنفيذ اتفاقية السويد، كون هذه المطالب لم تكن مدرجة ضمن الاتفاقية ووقت الحديث عنها لم يأتي، ولم يتم إدراجه ضمن المفاوضات الحالية في اتفاقية استوكهولم.

ووصف طاهر الذي تحدث مع "​الشرق الأوسط​" أن تعاطي ​الأمم المتحدة​ ومبعوثها الأممي في كل ما حدث من تجاوزات وخروقات لاتفاقية السويد بالسلبي، مشيراً إلى أن المسرحية الهزلية التي كانت على مرأى للعيان في تسليم ميناء الحديدة من الحوثيين لأنفسهم لم يتبعها أي موقف حاسم من قبل الأمم المتحدة.

وشدد طاهر على أن الحسم العسكري بات أكثر ترجيحا في ظل مهاترات الميليشيا الحوثية لإنهاء معاناة أبناء محافظة الحديدة وتحرير موانئها وإنقاذ الوضع الإنساني المأساوي فيها.