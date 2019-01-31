مصدر بالمستقبل للشرق الاوسط: نؤيد إقرار القوانين التي تضبط عملية الصرف

أكد مصدر نيابي في تيّار "المستقبل" لـ"الشرق الأوسط"، أن "لا خلاف مع رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي على عقد جلسات تشريعية تنظّم صرف الأموال".

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن "​كتلة المستقبل​ تؤيد إقرار القوانين التي تضبط عملية الصرف بحسب ​القاعدة الاثني عشرية​، والقوانين التي تجيز إصدار سندات الـ"يورو بوند"؛ لكنها لا تحبّذ التصويت على بنود مطاطة، لا ترتدي صفة الضرورة، وبما يحفظ للحكومة ​الجديدة​ حق استعادة بعض القوانين لدراستها وإدخال تعديلات عليها"، لافتاً إلى أن بري "حريص على أن تكون الأمور المالية منتظمة؛ خصوصاً أن ​وزارة المال​ محسوبة عليه، ولا يقبل أي شوائب تعتري عملها".