لازاريني: الحدود بين لبنان وإسرائيل هي الأكثر استقراراً في المنطقة

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى لبنان ​فيليب لازاريني​ أن الحدود اللبنانية مع ​إسرائيل​ هي من أكثر المواقع استقراراً في ​الشرق الأوسط​ خلال السنوات الأخيرة، آملاً أن يستمر هذا الاستقرار في المستقبل، مشدداً على أن لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب.

وأوضح في حديث لـ"الشرق الاوسط" أنه "ما دام أنه لا أحد يريد الحرب، فهذا يعني انتفاء حدوثها، وعلينا البناء على ذلك". وقال: "خلال السنوات القليلة الماضية، قدمت الأمم المتحدة تقاريرها ل​مجلس الأمن​ بشكل دوري، وقالت إن المخاطر الأساسية تتمثل بخطر سوء التقدير، أي أن تخرج الأمور عن السيطرة فجأة".

لكنه أكد أنه لا مصلحة لأحد في التصعيد و"لهذا السبب أنا أعتقد أن علينا أن نعمل على معالجة الأمور باستمرار، بما يتخطى تركها تتصاعد". وقال: "ملف الأنفاق يقترب من أن يكون سوء تقدير، وهو ما يتطلب انتباهاً جماعياً للتأكد من عدم الاتجاه إلى تلك المنطقة من الخطر".

وعن التحركات الشعبية في ​عرسال​ ضد ​النازحين السوريين​، قال: "إن هذا الواقع في صفوف اللبنانيين هو السبب الذي يجعل من دعم المجتمعات الأكثر فقراً مثل عرسال، أولوية بالنسبة لنا، ولطالما كانت عرسال تتصدر قائمة أولوياتنا، لأنها واحدة من المواقع التي يفوق فيها عدد اللاجئين، عدد اللبنانيين أنفسهم من سكانها، ولهذا السبب، من المهم أن تكون هناك مقاربات يستفيد منها المجتمع المضيف أيضاً في مناطق مثل عرسال". وأضاف "ما دامت الحالة هناك كانت صعبة، بالنظر إلى أنها كانت منطقة عسكرية قبل عملية ​فجر الجرود​ التي نفذها ​الجيش اللبناني​ في عام 2017 وأسفرت عن طرد المقاتلين المتطرفين منها. لذلك كان تدخلنا محدوداً، لكن منذ الصيف الماضي، بات الوصول إليها أفضل، والآن نحاول تطوير مشاريع على المدى الطويل". وأضاف: "هناك مباحثات مع البلديات والسلطات لإيجاد حل لمياه الصرف الصحي التي باتت مصدر التوتر بين اللاجئين وسكان عرسال".

وأشار لازاريني إلى مواقف لبنان الدائمة بأن مستقبل النازحين لن يكون في لبنان، بل في ​سوريا​، لافتاً إلى أن اللبنانيين ما زالوا ملتزمين بالعودة الطوعية والآمنة. وقال: "أعرف أن عبارة (العودة الطوعية) خلقت سجالاً داخلياً أحياناً، لكن اللبنانيين يحترمون مبدأ عدم إجبار النازحين على العودة"، لافتاً إلى أن هناك "قلقاً متزايداً من أنه كلما زاد عدد النازحين زادت الضغوط التي تُمارَس على البلد الهشّ أساساً". وقال: "لسنا نحن كمنظمات دولية أو أي شخص آخر مَن يقول إن الظروف تسمح بالعودة. إنه خيار فردي للعودة، لأنه إذا أجبر الشخص على العودة قبل الأوان في ظروف لم تتحقق، ولم يعد ذلك الشخص يشعر بأن الظروف ملائمة للبقاء، وقرر أن يخرج مرة أخرى، فقد أظهرت التجربة أن فرص العودة بعد ذلك للعودة هي أقل بكثير". وقال: "عندما نتحدث عن عودة الأشخاص، من المهم أن يعودوا عندما يشعرون بأنهم يستطيعون ذلك، فتلك الطريقة الأفضل لضمان نجاح العودة".