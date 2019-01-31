"أبل" تعتزم خفض أسعار هواتف "آيفون" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية أن شركة أبل الأمريكية تتجه إلى خفض أسعار هواتف "آيفون" قريبًا.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أظهرت أرقام "أبل" انخفاضًا في مبيعات آيفون في الصين. كما تراجعت إيرادات الشركة بـ5% لتصل إلى 84.3 مليار دولار.

وأوضحت الأرقام أن عائدات "آيفون" التي تشكل حصة الأسد من مدخلات "أبل"، تراجعت بنسبة 15% خلال الربع الأخير من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ"أبل" تيم كوك، في مقابلة مع "رويترز"، بأن الشركة قد تحدد أسعار "آيفون" بالعملات المحلية في المستقبل، بالنظر إلى الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات.

وأقر كوك بأن "الغلاء من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعات آيفون"، وأضاف أن الشركة تعمل على تخفيض الأسعار في بعض الأسواق الصاعدة، دون أن يلمح إلى قدر هذا الخفض.

ونبهت "أبل" في الثاني من يناير الجاري إلى أن المبيعات قد تتراجع بشكل أكبر من المتوقع في الأسواق الصاعدة، لا سيما في الصين، كما أن عددًا أقل من المستخدمين صاروا يقتنون النسخ الأحدث من الهاتف الذكي.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تعثر "أبل" ناجم عن تحولات السوق الصينية، كما أن الشركة تعتمد بشكل كبير على جهاز "آيفون" فيما يفترض أن تراهن على خيارات أكثر في السوق.

وتم تحديد سعر "آيفون إكس إس" عند 999 دولار، بينما وصل سعر "آيفون إكس إس ماكس" إلى 1199 دولار، لكن سعر هاتف "آيفون إكس آر" لم يتجاوز 749 دولارًا.​