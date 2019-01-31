موجة صقيع "قاتلة" تضرب ولايات أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي:

يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص، على الأقل.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستويات لها منذ عقود، نقدم مجموعة من الصور التي تعكس مدى سوء الأوضاع ومعاناة الأمريكيين من موجة برد غير مسبوقة.

وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي.

وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وظلت الملاجئ الدافئة مفتوحة طوال اليوم، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.

وحذرت ايمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.​