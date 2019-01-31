ارتفاع حصيلة ضحايا سد البرازيل إلى 99 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة في حادث انهيار سد في البرازيل إلى 99 قتيلا، حسبما أفادت هيئة الإغاثة من الكوارث في البلاد ، أمس الأربعاء.

ولا يزال 259 شخصا في عداد المفقودين ، ويتوقع أن تشهد حصيلة القتلى ارتفاعا.

وكانت شركة التعدين البرازيلية العملاقة (فالي) وعدت بدفع 27 ألف دولار لأسرة كل شخص لقي حتفه في ذلك الحادث.

وانهار السد المقام على منجم للحديد الخام في بلدية برومادينهو بجنوب شرق ولاية ميناس جيرايس يوم الجمعة الماضية.

وأسفر انهيار سد آخر يتبع شركة فالي في بلدية ماريانا بولاية ميناس جيرايس في عام 2015، عن مقتل 19 شخصا.