ارتفاع حصيلة ضحايا سد البرازيل إلى 99 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة في حادث انهيار سد في البرازيل إلى 99 قتيلاً، حسبما أفادت هيئة الإغاثة من الكوارث في البلاد، يوم الأربعاء.

ولا يزال 259 شخصاً في عداد المفقودين، ويتوقع أن تشهد حصيلة القتلى ارتفاعاً.

وكانت شركة التعدين البرازيلية العملاقة (فالي) وعدت بدفع 100 ألف ريال (27 ألف دولار) لأسرة كل شخص لقي حتفه في ذلك الحادث.

وانهار السد المقام على منجم للحديد الخام في بلدية برومادينهو بجنوب شرق ولاية ميناس جيرايس يوم الجمعة .

وأسفر انهيار سد آخر يتبع شركة فالي في بلدية ماريانا بولاية ميناس جيرايس في عام 2015، عن مقتل 19 شخصاً.

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