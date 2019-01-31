جوايدو: المعارضة الفنزويلية عقدت اجتماعات سرية مع الجيش

ذكر خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء، أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن.

وقال جوايدو "الانتقال سيتطلب دعماً من وحدات عسكرية رئيسية، عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وأضاف "انسحاب الجيش من دعم السيد نيكولاس مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة".

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