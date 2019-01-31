3 اتجاهات جعلت الجريمة السيبرانية حتمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قدمت التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات على مدى العقد الماضي مجموعة جديدة بالكامل من التعرض الشركات للمخاطر التي تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات، وفي عام 1997 بدأت تظهر أول منتجات التأمين ضد المخاطر السيبرانية عندما بدأت شركات الطيران في تحديد ثغرات المنتجات التقليدية المتعلقة بالملكية العامة والتأمين ضد المسؤولية العامة.

الجريمة السيبرانية

وبلغت الجريمة السيبرانية العالمية مستوى عاليا من التطور الذي يمثله قطاع الأعمال العالمي الناضج، والذي يبتكر باستمرار ويحقق المزيد من الكفاءة، ففي 2017، أنشئت البرمجيات الخبيثة المتطورة ذاتية النشر لحذف البيانات أو التلاعب بها، وتسببت الأجهزة والأنظمة المادية في اضطراب كبير للشركات في جميع أنحاء العالم مع تأثير نقدي كبير، وزاد حجم هجمات البرمجيات بشكل ملحوظ، هناك عدد متزايد من الهجمات لها تأثير يتجاوز الهدف الأصلي مع تأثير دومينو واسع النطاق.

وبحسب موقع Hannover Re، فإن التعامل مع التهديد السيبراني العالمي يتزايد أهمية للمؤسسات في هذه البيئة - الحكومات والسلطات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والمهن القانونية ومراجعة الحسابات، ومجتمع السياسات غير الحكومية، ولا يمكن أن يكون الدفاع عن المخاطر عبر الانترنت فعالا إلا إذا كانت هذه المجموعات تتشارك في فهم مشترك للطبيعة المتغيرة للتهديدات وأهميتها وطبيعتها المتداخلة المتزايدة.

زيادة أهداف مجرمي الانترنت لاستغلالها

شهدت السنوات الخمس الماضية نموا بنسبة 500% في عدد التقنيات المتصلة بالانترنت، من الهواتف الذكية إلى أجهزة مراقبة الأطفال وأجهزة ضبط نبضات القلب ومضخات الأنسولين والسيارات والطائرات وعدادات الكهرباء وكاميرات المراقبة وأجهزة التحكم في الحرارة وأجهزة التلفاز والثلاجات والمحامص والطائرات بدون طيار وحتى الألعاب، جميع هذه الأجهزة تحوي شريحة ذكية.

تضاعف أعداد مجرمي الانترنت

إنها الجريمة المثالية التي تقدم مخاطر منخفضة وعائدات عالية، ولهذا السبب أصبحت خيارا مهنيا للبعض الذي قد لا يضبط البوصلة الأخلاقية، مع الدروس الرخيصة والأدوات اللازمة لارتكاب الجريمة السيبرانية بتكلفة صفر في معظم الحالات، والانترنت أكبر «مختبر اختبار» في العالم لمجرمي الانترنت المبتدئين لممارسة مهاراتهم ويصبحون الخبراء، وعدد من المجرمين السيبرانيين مسلحون، وخطرهم ينمو باطراد.

التهديدات الالكترونية الجديدة

مع تزايد عدد التهديدات الالكترونية الجديدة بأكثر من مليون تهديد في اليوم، أعلن بائعو الأمن السيبراني وفرق الأمن السيبراني أنه من المستحيل مواصلة العمل، ونتيجة لذلك، أصبحت الاستراتيجية «أمل ونصلي أننا لسنا الهدف التالي»، وهو ليس في الحقيقة استراتيجية، إن السرعة التي ضربتنا بها الجريمة السيبرانية خلقت وباء ومشكلة حقيقية، مطلوب الحل الحقيقي، وستكون تلك الشركات التي يمكنها التكيف والتعافي بأسرع وقت ممكن عند حدوث خرق الكتروني هي الناجية.

اتجاهات جعلت الجريمة السيبرانية حتمية

وبحسب موقع Deloitte كانت الأمراض في القرن العشرين، مثل السرطان مصدر قلقنا الأكبر، ويمكننا أن نرى أنه يأخذ الضحايا الأبرياء، في حين يمكن علاجها إذا اكتشفت في المراحل المبكرة، واليوم لا يوجد حتى الآن علاج للسرطان، وتقدم بسرعة إلى القرن الحادي والعشرين ويبدو أن السرطان وصل إلى الانترنت، فنحن لدينا الآن سرطان رقمي: الجريمة السيبرانية، ويمكن علاجها إذا جرى اكتشافها في المراحل المبكرة، ولكن لا يوجد علاج لها.