السيسي وميركل وماكرون في مؤتمر ميونخ الأمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توقع صاحب فكرة تنظيم مؤتمر ميونخ للأمن فولفجانج إيشنجر حضور عدد غير مسبوق من مشاهير السياسة لمؤتمر هذا العام، والذي يبدأ في 15 فبراير وينتهي في 17 من الشهر نفسه.

وقال: «من بين ضيوف المؤتمر الذين يبلغ عددهم نحو 500 ضيف نحو 40 من رؤساء دول العالم وحكوماته، و100 وزير، وذلك وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن».

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والروسي سيرجي لافروف، والإيراني محمد ظريف من بين ضيوف مؤتمر ميونخ الأمني لعام 2019، الذي سيعقد في فندق باريشر هوف في ميونخ.

يشار إلى أن 20 من رؤساء دول العالم وحكوماته، بالإضافة إلى 80 وزيرا، حضروا مؤتمر العام الماضي، ويعد مؤتمر ميونخ للأمن أشهر ملتقى للخبراء المعنيين بالسياسة الأمنية، على مستوى العالم.

وأكد إيشنجر أن إدارة المؤتمر تلقت هذا العام مزيدا من الموافقات على حضور المؤتمر «حيث ستكتظ قاعة المؤتمر»، وفقا لإيشنجر، السفير الألماني الأسبق في الولايات المتحدة.

وقال إيشنجر إنه فخور بشكل خاص بعزم الصين المشاركة بشخصيات رفيعة في مؤتمر هذا العام، حيث من المقرر أن يشارك يانج جيتشي، أعلى ممثل للسياسة الخارجية للصين، في مؤتمر هذا العام.