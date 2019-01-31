ترمب يحذر من السفر إلى فنزويلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، مواطنيه من السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر، وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا، في أعقاب العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط.

وأضاف «هناك احتجاجات واسعة متوقعة... وعلى الأمريكيين عدم السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر».