غصن: تعرضت لخيانة كبيرة من اليابانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال رئيس نيسان اليابانية لصناعة السيارات السابق كارلوس غصن أمس إنه ليس لديه أي شك في أن الاتهامات الموجهة ضده هي نتيجة «تآمر وخيانة» من جانب مسؤولي نيسان الذين يعارضون خطته لتعميق الاندماج بين شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات ونيسان وميتسوبيشي اليابانية.

وأكد غصن في أول حوار له منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر الماضي، أجراه مع صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية أنه كانت هناك خطة لدمج رينو ونيسان وميتسوبيشي، وأنه ناقش هذه الخطة مع رئيس نيسان التنفيذي هيروتو سايكاوا في سبتمبر الماضي.

وزعم غصن أنه كان يريد ضم المدير التنفيذي لميتسوبيشي اوسامو ماسوكو في المباحثات، ولكن سايكاوا رفض، وقال أنصار غصن إن بعض المسؤولين التنفيذين لنيسان شعروا بالخوف من إمكانية تعزيز سلطة غصن في حال دمج الثلاث شركات تحت شركة قابضة واحدة برئاسته، مما دفعهم للتعاون مع الادعاء في طوكيو.

وسمح لغصن بإجراء حوار مع صحيفة نيكي لمدة 20 دقيقة في مقر احتجازه بطوكيو، حيث يتم احتجازه منذ أكثر من 70 يوما، منذ أن قبض عليه الادعاء، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

في المقابل نفى متحدث باسم شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات الاتهامات التي وجهها رئيس الشركة السابق كارلوس غصن للمسؤولين التنفيذيين بالشركة، وقال «غصن ومساعده هما فقط المسؤولان عن الأحداث التي وقعت، توصلنا لدليل مقنع وحقيقي لارتكاب غصن مخالفات مالية».