فتوى سيف الحوثيين تثير سخرية العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، حجة، الحديدة

أصدرت جماعة الحوثي فتوى دينية على غرار فتوى «الحوزات الإيرانية» لقتال قبائل حجور بمحافظة حجة، ودعا من يسمى بمفتي الديار اليمنية التابع للميليشيات بقتل أبناء حجور وضربهم بسيف «ذو الفقار» على حد قوله.

ووصف في تغريدة تناولها ناشطون يمنيون قبائل حجور بالمتمردين والمرتزقة قائلا: «يجب حسم المعركة معهم مهما كلف ذلك، حتى لا تنتقل العدوى لبقية القبائل»، وتشير الفتوى إلى أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف والقلق تجاه انتفاضة القبائل ضدها.

من جهته أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في جبهات المحافظة وبالثبات الأسطوري لأبناء حجور مع إخوانهم من بقية القبائل من محافظتي حجة وعمران ومواجهتهم لصلف واعتداءات الميليشيات الحوثية الإمامية.

وأكد نائب الرئيس دعم ووقوف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه هادي، مع أبناء حجور ومع كل القبائل الصامدة والثابتة على أهداف الثورة والجمهورية الذين يصنعون تاريخا للانتصار لليمن ورفض الوصاية الكهنوتية والسلالية، منوها إلى قرب الخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية ورفع المعاناة عن اليمنيين.

واستمع نائب رئيس الجمهورية من محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني إلى المستجدات في المحافظة، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة حجور جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية، وعبر عن شكره وتقديره للأشقاء في دول التحالف بقيادة السعودية لدعمهم المستمر للشرعية ولدور أبطال الجيش الوطني في معركة التحرير.

وفي السياق، وجهت قبائل حجور تحذيرا شديد اللهجة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة مواصلة الميليشيات ارتكاب الجرائم ومحاولة اقتحام مناطقها ومنازلها، وسترد على أي جريمة أو محاولة اقتحام بقوة صارمة تقطع دابر المجرمين والمعتدين.

وفي الحديدة وبعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي المدينة خرقت ميليشيات الحوثي هدنة وقف إطلاق النار، وقصفت عددا من مواقع القوات اليمنية المشتركة، والأحياء السكنية، في منطقة حيس جنوب المدينة، وصد الجيش محاولات تسلل على مواقعه في مناطق التماس وبعض الأحياء جنوب وشرق المدينة.

وتركزت الاشتباكات وفقا لشهود عيان في مناطق شرق حي 7 يوليو، وسوق الحلقة وشارع الخمسين شرق المدينة، وفي محيط الجامعة وحي الربصا جنوبا، واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة.

وفي تعز، تجددت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في جبهة مقبنة، حيث صدت قوات الجيش هجوما استهدف استعادة مرتفعات العودية، وأكد مصدر عسكري أن الجيش أفشل الهجوم بعد اشتباكات عنيفة دارت في جبلي العويد والبارقة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

مشاهدات يمنية: