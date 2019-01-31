1000 يوم داخل سجون إيران المرعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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«في بعض الأحيان عندما أعود من الزيارة مع غابرييلا، بعد وداعنا لها، أشعر وكأنني لا أستطيع العيش بدونها، أريد أن أعود وأمسك بها، إنها تقبلني بشدة، من الصعب أن نودعها».. هذه كلمات الأم البريطانية الحزينة، نازانين زاغاري راتكليف، المحتجزة في سجون إيران، وهي تصف وداعها لطفلتها.

رهائن جدد

في 2016 بدا أن العلاقة بين نظام خامنئي وإدارة أوباما وصلت إلى مستوى مبهج، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من التنازلات الباهظة إلى إيران. وكانت الحجة لهذه التنازلات أن سياسات التهدئة هذه سوف تلهم إيران لتغيير سلوكها الخبيث، وأن الحريات التي نتجت عن ذلك سوف تتدفق إلى الشعب الإيراني، وبدأ الناس يعتقدون أنه سيكون من الآمن السفر إلى إيران مرة أخرى، ومع بدء الزيادة في السياحة، سرعان ما أصبح واضحا أنه لا يزال هناك خطر كبير، وأصبح الناس الرهائن الجدد لإيران، وذلك بحسب تقرير ورد في معهد غايتستون.

مصادرة الجوازات

اثنان من هؤلاء الضحايا البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف، وابنتها غابرييلا التي كانت تبلغ من العمر 22 شهرا، سافرت زاغاري راتكليف مع طفلتها إلى إيران لزيارة عائلتها في نوروز، السنة الإيرانية الجديدة عام 2016، ومع تغير المناخ السياسي اعتقدت زاغاري أنها ستكون بأمان مع عملها كمديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز، وعندما استقلت الطائرة، لم يكن لديها أي فكرة عما ستواجهه في مطار الخميني، حيث حوصرت من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي واعتقلت.

صادر الحرس الثوري الإيراني جواز سفرها وجواز ابنتها غابرييلا (ليس لديها جنسية إيرانية)، ولدت في بريطانيا، وعلى الرغم من جنسيتها الأجنبية، لم يسمح لها بالعودة إلى موطنها، كما هو الحال في عدد من قضايا المحاكم الإيرانية، لا يطلب من السلطات ولا تقدم أي سبب لاحتجاز أو اعتقال أي شخص.

مساعدة وخيانة

كانت المملكة المتحدة تقدم المساعدة للنظام الإيراني من خلال المجادلة في دفاعها لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة «الصفقة النووية»، والقادة الإيرانيين لا يشعرون بوضوح بأي التزام لإعادة الجميل، وبدلا من ذلك، استمروا في احتجاز مواطنة بريئة من المملكة المتحدة، وسجن والدتها بتهم ملفقة ربما على أمل الحصول على فدية مالية أكبر أو ربما لاستمرار الصفقة النووية التي لم يتم توقيعها من قبل والتي من شأنها تمكينها من التقدم إلى الأمام.

تواصلت الحكومة البريطانية والأمم المتحدة مرارا مع الملالي الحاكمين في إيران وطلبوا عودة زاغاري راتكليف وطفلتها إلى منزلهما في المملكة المتحدة، ورغم محاولات لا حصر لها لمساعدة إيران، فقد تجاهلت طلباتهم، وطالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران أسماء جاهانجير، ورئيس مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، إيران بإطلاق سراح زاغاري راتكليف «نحن نعتبر أن السيدة زاغاري راتكليف حرمت تعسفا من حريتها وأن حقها في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد انتهك».

ورغم أن الحكومة البريطانية تأتي في بعض الأحيان للدفاع عنها، فقد واجهت زاغاري البالغة من العمر 41 عاما وضعا متفاقما، وتستمر ظروف سجنها في التدهور، وتم إهمال حقوقها القانونية بالكامل.

مع عدم وجود إجراءات عادلة ومحكمة في المحكمة الشرعية، منعت باستمرار من الاتصال بمحاميها. حتى أن النظام الإيراني رفض السماح للسلطات البريطانية بالوصول إليها، وحكمت المحكمة الشرعية عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

سجن 1000 يوم

حاليا زاغاري محتجزة لأكثر من 1000 يوم في السجن اعتبارا من يناير 2016، ومن المعلومات التي تمكنت عائلتها من جمعها، فإن وضعها كسجينة في إيران مريع، وقالت إنها ستضرب عن الطعام، وعلى الرغم من أن طبيب السجن قد وعدها برعايتها الطبية، إلا أن السلطات الإيرانية ترفض تقديمها.

يجب أن يكون هذا الخرق الدولي للعدالة درسا للمملكة المتحدة والحكومات الأخرى: لا يهم إذا كان الملالي يمدون أيديهم بالسلام، سيستمر النظام الإيراني في إيذاء الضحايا الأبرياء على أساس يومي، ردا على هذا الاستهتار، ينبغي على المملكة المتحدة أن تفكر في وقف سياسات المهادنة تجاه الملالي، فكلما ازداد استرضاء الملالي، كلما أصبحوا أكثر جرأة وتمكينا لأن ينتهكوا حقوق الإنسان.

بريطانيا وعقوبات طهران

وطالب التقرير الحكومة البريطانية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية مناسبة على إيران للضغط على النظام ليوافق على وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا لإطلاق سراح أم بريئة وطفلتها حتى يتم لم شملهم والعودة إلى ديارهم، يجب أن يكون واضحا لإيران أنه بالإضافة إلى صواريخها النووية والباليستية غير المقبولة، فإن المملكة المتحدة وكل بلد لن يقف أيضا لاعتقال الأبرياء وتعذيبهم وحبسهم.

تهم غامضة

وعلى الرغم من أن السلطات لم تقدم أي دليل على الإطلاق، فقد اتهمت زاغاري بـ «التآمر للإطاحة بالحكومة الإيرانية»، ومع عدم القدرة على الدفاع عن نفسها، لم يكن هناك حاجة لإثبات حقيقي بأن مثل هذه الجريمة وقعت، وأرسلت إلى السجن، وبدا الوضع برمته كأنه مثال آخر لسلسلة الاختطاف الإيرانية واحتجاز الرهائن، بدءا بأزمة الرهائن الإيرانية في 1979 - 1981، التي احتجز فيها 52 مواطنا ودبلوماسيين أمريكيين لمدة 444 يوما.

شرع الإيرانيون في خطف المزيد من الأمريكيين، 5 منهم أطلق سراحهم من قبل الرئيس باراك أوباما لفدية غير قانونية تبلغ 1.7 مليار دولار.

ما زال في عداد المفقودين عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون، الذي صدر عنه عام 2012 فيديو »برهان مدى الحياة«.

2007

استولى الإيرانيون على 5 بريطانيين من مبنى تابع لوزارة الحكومة في بغداد لمنع كشف تحويل إيران مبلغ 18 مليار دولار إلى العراق، »واحد فقط، بيتر مور، تمكن من الخروج حيا من إيران« وفقا لصحيفة الجارديان.

2016

استولت إيران على قاربين للبحرية الأمريكية مع طواقمها.

2017

استولت على قارب صيد سعودي.

2018

اختطفت إيران 58 من أعضاء جماعة صيد الصقور القطرية، دفعت الحكومة مليار دولار لإطلاق سراحهم ثم استولت على زورقين قطريين.