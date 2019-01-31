البابا تواضروس: فقدان التواصل الإنسانى تسبب فى "الخوف والجريمة"

سارة علام قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن جميع أعضاء الإنسان موجودة لكى يبدع، مشيرًا إلى أن ارتباط الشباب بالكنيسة، يؤكد أن الإنسان يسير فى طريق السماء

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