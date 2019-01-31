فرنسا: المشتبه به في هجوم كورسيكا انتحر

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
ذكرت السلطات الفرنسية أن مسلحا كان قد فتح النار على مجموعة من المارة في مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية مما أسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين، قد انتحر.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه إنه تم العثور على المسلح ميتا داخل المبنى الذي كان بداخله.
وأفاد تلفزيون "فرانس 3" الإقليمي بأنه لم يتم تحديد دوافع الرجل الذي أطلق النار حتى الآن.
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