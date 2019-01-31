محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من تطور الأوضاع في دير الزور، السورية، بعدما فجرت امرأة نفسها أمام مبنى "حكومة الخلاص"، الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام، واستمرار تصاعد الأزمة في فنزويلا.

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: تفجير انتحاري شمال سوريا.. واحتجاجات ضد مادورو في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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