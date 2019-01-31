محاكمة عمرو النشرتي في "النصب على بنك السويس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي، بتهمة الاستيلاء على أموال بنك السويس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي ومحمد علاء.

كانت محكمة جنايات شمال الجيزة قضت بحبس رجل الأعمال عمرو النشرتي و11 آخرين، بالسجن لمدة 15 عامًا، في القضية رقم 3011 للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك السويس "قروض بدون ضمانات كافية".