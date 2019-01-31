ترامب مخاطبا المحتجين في فنزويلا: معركة الحرية بدأت

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :"لقد بدأت المعركة من أجل الحرية" ، مخاطبا المحتجين في فنزويلا الذين يطالبون الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي عن الحكم.

جاء ذلك في تغريدة لترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وأضاف أنه هنأ رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو خلال اتصال هاتفي على "توليه التاريخي للرئاسة".

ووصف ترامب في تغريدته جوايدو بأنه "الرئيس الفنزويلي المؤقت".

وقال الرئيس الأمريكي إنه جدد خلال الاتصال التأكيد على دعم واشنطن القوي لمعركة فنزويلا "من أجل استعادة الديمقراطية".