فنانة لبنانية تفضح حبيبها المثلي جنسياً: "انقرضوا الرجال"

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فضحت الفنانة قمر حبيبها وإعترفت بأنه "مثلي الجنس" وخانها مع أحد الرجال.
ونشرت قمر عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام تفاصيل ما حصل معها مبدية إستياءها الشديد من حبيبها الذي وصفته بـ "الجائع شهرة". وإستعانت قمر بمقولة الراحلة أمل حمادة الشهيرة "إنقرضوا الرجال" حيث أكّدت أن حبيبها خانها مع رجل وليس إمرأة، مشيرة إلى أنها رأت بعينها مشهداً مرعباً.
وهدّدت قمر حبيبها بفضح إسمه قائلة: "يلا روح نضب لا ما اكتب اسمك وخلي سوريا عامة واللاذقية خاصّة تبزق عليك" في إشارة إلى هويته السورية.
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