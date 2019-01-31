علم “اليوم24″، من مصدر موثوق، أن شخصا من ذوي السوابق العدلية أرسل شرطيا، عشية يوم الاثنين، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي للحسيمة، في حالة خطيرة، بعد أن اعتدى عليه بالسلاح الأبيض.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاب لاذ بالفرار، بعد أن أصاب الشرطي بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، ونزيف حاد بسبب الجروح، التي أصيب بها، بواسطة آلة حادة، عبارة عن سكين، وذلك إثر نشوب شجار بينهما.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، التي أصدرت مذكرة بحث قضائية للبحث عن المشتبه فيه، مرتكب الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يشرمل وجه شرطي في الحسيمة ويلوذ بالفرار والأمن يصدر مذكرة بحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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