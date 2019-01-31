شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 99 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس-جيرايس البرازيلية، العقيد فلافيو غودينيو، في حديث تلفزيوني لقناة "غلوبو"، أمس الأربعاء، إن "عدد القتلى بلغ حتى هذه اللحظة 99 شخصا وتم تحديد هوية 57 منهم"، مضيفا أن 259 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين، وذلك بعد أن كانت الحصيلة مساء الثلاثاء 84 قتيلا، فضلا عن 276 مفقودا.
وأشار "غودينيو" إلى أنه تم في اليوم السادس من عمليات البحث، حشد 320 إطفائيا، لافتا إلى أن احتمال العثور على ناجين في الأراضي التي طالتها الكارثة يقترب من الصفر.
من جانبها، أعلنت الشرطة المحلية عن نشر 400 عنصر أمن في منطقة برومادينيو "بهدف تجنب عمليات النهب".
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