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وزراء عرب يبحثون الوضع السوري بالأردن اليوم

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أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزراء خارجية الإمارات والبحرين والكويت ومصر، أمس الأربعاء، على أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، فيما أشارت مصادر إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي أبرز ملفات الاجتماع الوزاري. اللقاء تناول أيضا القضية الفلسطينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وفي سياق قريب، قالت الخارجية الأردنية: إن الوزير أيمن الصفدي التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونظرائه الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والمصري سامح شكري.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق مشاركة الوزراء في اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.


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