شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء عرب يبحثون الوضع السوري بالأردن اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وفي سياق قريب، قالت الخارجية الأردنية: إن الوزير أيمن الصفدي التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونظرائه الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والمصري سامح شكري.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق مشاركة الوزراء في اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.
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