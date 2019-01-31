مسؤول ليبي لـ"العين الإخبارية": الجيش يجد ترحيبا شعبيا بمدن الجنوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي الطرشاني المتحدث باسم الغرفة الأمنية في سبها الليبية: إن الأوضاع في سبها تحسنت كثيرا عقب دخول قوات الجيش الوطني الليبي للمدينة، مؤكدا أن القوات تجد ترحيبا شعبيا كبيرا لتطهير المدينة من الإرهابيين والمجرمين والمرتزقة.

وأكد الطرشاني، في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية"، الأربعاء، وجود عدة تحديات تواجه المؤسسات الأمنية في سبها أبرزها التركيبة القبلية الصعبة في المدينة، موضحا وجود تحركات لحل تلك المشكلات وإنهائها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن هناك تنسيقا مع قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أن الغرفة تتبع منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.







وحول أبرز احتياجات الغرفة الأمنية المشتركة فى سبها، أكد علي الطرشاني أنها تحتاج إمكانيات لوجيستية وأجهزة متطورة وأسلحة، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لم تقدم حتى الآن أى دعم، وكلها وعود فقط".



وأكد المسؤول الليبي أن زيارة وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة هدفها وضع الخطوط في مسارها وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية لأداء مهامها بشكل كامل، مشيرا إلى عدم وجود أى سيطرة للجماعات الإرهابية لكن تتبقى "جيوب" وخلايا جارٍ البحث عنها بواسطة أجهزة الأمن.



كان وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قد قام بزيارة، الإثنين، إلى مدينة سبها جنوبي البلاد، بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية، حيث التقى آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي.



وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر انطلاق عملية عسكرية، في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لتطهير جنوب غرب ليبيا من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

