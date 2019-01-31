انت الان تتابع مادورو: لا قرار باعتقال جوايدو.. وترامب أمر باغتيالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنه لا يوجد حتى الآن أمر باعتقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: "في حال اغتيالي فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين، بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج، لن نتسرع وسننتظر، بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه يجري الترويج للانقلاب، وهذا انتهاك للدستور"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.
وأضاف مادورو: "على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل، كما تقوم المحكمة العليا بالعمل أيضا، وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه بالنظام القانوني الفنزويلي". وتعليقا على إمكانية وجود محاولة لاغتياله، أوضح: "من دون شك دونالد ترامب أصدر أمرا باغتيالي، فقد أمر حكومة ومافيا كولومبيا لتقتلني..
وأضاف مادورو: "على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل، كما تقوم المحكمة العليا بالعمل أيضا، وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه بالنظام القانوني الفنزويلي".
وتعليقا على إمكانية وجود محاولة لاغتياله، أوضح: "من دون شك دونالد ترامب أصدر أمرا باغتيالي، فقد أمر حكومة ومافيا كولومبيا لتقتلني.. وفي حال حدوث ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي، إنني دائما أحظى بحماية الشعب الفنزويلي ولدينا جهاز استخبارات جيد".
وأبدى مادورو استعداده لإجراء محادثات مع جوايدو، من أجل مصلحة البلاد، مضيفا أنه سيناقش الأزمة التي تشهدها فنزويلا مع المعارضة بمشاركة وسطاء دوليين.
وذكر: "إنني على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات مع المعارضة للتحدث من أجل مصلحة فنزويلا، ومن أجل السلام ومستقبل البلاد".
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