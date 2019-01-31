شاهد.. طلائع الجراد تجتاح الطائف

اجتاحت أسراب من الجراد، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، مُنتزه الردف في الطائف.
وجاءت أسراب الجراد متقافزةً ومحلقةً على أضواء المُنتزه مع اقتراب موسم هجرته السنوي، وظهوره في بعض المناطق في ظاهرة ينقسم فيها البعض بين مُرحب بقدومه وبين فازع من اجتياحه.
ويذهب البعض إلى مناطق ظهوره ليجمعوا ما يقع بين يديهم ليأكلوه أو ليبيعوه، فقد يصل سعر ” خيشة البص ” من الجراد إلى 150 ريالاً في بعض المناطق، أما المزارعين فيُفزعهم ظهور الجراد خوفاً على محاصيلهم الزراعية.
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