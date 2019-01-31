انطلاق قمة القيادات الرياضية العالمية بمشاركة 350 شخصية في الإمارات.. فيديو

شهدت الإمارات الأربعاء، فعالية انطلاق أعمال "قمة القيادات الرياضية العالمية" التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدى يومين بحضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين.

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أوضح محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي فى كلمته الافتتاحية أن الرياضة جوهرة ثمينة علينا أن نجعلها أكثر توهجا وتألقا وأن نحميها ونحافظ عليها.

وقال إن "مسؤوليتنا الأكبر أن نتعاون من أجل تأمين مستقبل الرياضة للأجيال القادمة ذلك المستقبل الذي يقوم على النزاهة وغرس القيم فللرياضة قوة خاصة تجعلها قادرة على تغيير حياة الأمم مشيراً إلى خدمة المجتمعات هو جوهر مفهوم القيادة في الرياضة".

وأكدالرميثي أن الرياضة لديها تأثير هائل في حياة الأفراد والشعوب مشيرا إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الرياضي.

وقال في كلمته خلال القمة إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان نموذجا عمليا وواقعيا للقيادة والقوة الدافعة الملهمة التي تقف خلف تأسيس دولة الإمارات حيث أنجز كل ذلك بالتصميم والعمل الدؤوب وكرس حياته لخدمة شعبه ولم يتوقف مسعاه يوماً لجعل العالم من أفضل حالاً مضيفاً "إنه القدوة الرائعة بالنسبة لي ولغيري من أبناء هذه المنطقة".

‎وأكد إن الرياضة توحد الأمم وتلهم ملايين البشر مشيراً إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية لمن يريد أن يكون قائداً مؤثراً في عالم الرياضة معتبرا أن القائد في عالم الرياضة يجب أن يكون قدوة وان يكون نموذجاً ملهماً مشيراً إلى ان النجاح لن يتحقق إذا اعتقدنا أن القيادة هي مجرد إصدار الأوامر بل عليها مسؤوليات احترام الحقوق والحريات الأساسية التي هي حق لكل البشر.

وأقيمت في اليوم الأول لقمة القيادة الرياضية العالمية 6 جلسات الأولى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة لكرة القدم" والجلسة الثانية تحت عنوان "قصص رياضية.. البداية – منتصف الطريق – النهاية" والثالثة تحت عنوان "رياضة الكريكت: لحظات سعيدة وذكريات متجددة" .

كما عقدت خلال اليوم الأول جلسة رابعة تحمل عنوان "الرياضة كوسيلة للتعريف بالمدن والبلدان" وجلسة خامسة بعنوان "مستقبل حقوق رياضة الكريكيت" فيما تختتم أعمال اليوم الأول من القمة بجلسة سادسة بعنوان "اختيار الفرصة المناسبة للاستثمار الرياضي".

