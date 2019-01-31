عقوبة أمريكية ضد البطل العالمي الروسي نورمحمدوف والإيرلندي ماكغريغور.. فيديو

أصدرت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية حكماً في قضية الشجار الذي أعقب النزال الشهير بين البطل الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور على لقب العالم، بايقاف نورمحمدوف 9 أشهر وماكغريغور 6 أشهر.

وعاقبت الهيئة نورمحمدوف أيضاً بغرامة مالية تقدر بنصف مليون دولار مع إمكانية تخفيض عقوبة الايقاف ثلاثة أشهر بشرط قيام البطل الروسي بالمشاركة ببرنامج ضد التنمر بينما غرمت ماكغريغور 50 ألف دولار.

وعلق نورمحمدوف اليوم على العقوبة بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع (تويتر) قال فيها "السياسة للأبد" في إشارة إلى خلط الهيئة الأمريكية السياسة بالرياضة.

كما نشر نورمحمدوف على صفحته في (إنستغرام) صورة يظهر فيها نائماً على أريكة، وأرفقها بعبارة "أيقظوني عندما ينتهي كل هذا".

كما عاقبت الهيئة اثنين من أعضاء فريق نورمحمدوف، وهما أبوبكر نورمحمدوف، وزوبايرا توخوغوف، بالإيقاف سنة كاملة وغرامة بقيمة 25 ألف دولار لكل منهما.

وانتهى النزال الشهير بين البطلين على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطةفي مدينة لاس فيغاس الأمريكية في 6 أكتوبر الماضي، بفوز كاسح للروسي نورمحمدوف الذي أجبر ماكغريغور على الاستسلام في الجولة الرابعة.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي الذين قاموا باستفزازه، وتطور ذلك بخروج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتباكه مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

وبفوزه بالنزال حافظ نورمحمدوف البالغ 30 عاماً على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC) للوزن الخفيف، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة، فيما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصاراً.