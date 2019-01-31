شاهد.. أسرة عمل عمرو بن العاص يقومون بتزيين مدخل المدرسة ضمن مبادرة "متميزة يا جيزة"

قامت أسرة عمل عمرو بن العاص اليوم الأربعاء بتجميل وتزيين مدخل المدرسة بأعمال فنية من اعمال الطلاب و الطالبات الذين عملوا عليها طوال الاسبوع.
حيث بدأوا اليوم رسم الحائط و سيتم استكمال أعمال الرسم والتلوين على الحائط غداً الخميس.
قام بالعمل طلاب صف ثالث الإعدادي للتطوع لاعمال الدهان في المدرسة والطالبات و الطلاب الذين اسهموا باعمالهم الفنية.
يذكر أن مبادرة "متميزة يا جيزة " تساعد على كسر الحواجز بين المعلم والطالب وتزيد من الترابط والتلاحم بين المدارس والمعلمين والطلاب وتعمل على بث روح المحبه والتعاون بينهم.
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