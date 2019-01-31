مظاهرات السودان تتسبب بإيقاف المذيع والمعلق الرياضي حاتم التاج

تسبب المظاهرات الشعبية التي تشهدها المدن السودانية، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بقيام قناة سودانية خاصة يإيقاف مذيعها ومعلقها الرياضي عن العمل، بعد رثائه القتلى الذين سقطوا في المظاهرات الأخيرة.

وبررت إدارة قناة السودان 24 فصل المذيع حاتم التاج بأنه انتهك سياسة القناة.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال المذيع:" لقد أحلت على مجلس التحقيق مباشرة بعد نهاية الحلقة و تفاجأت بهم يسألونني عن سبب ترحمي عن الشهداء في مطلع الحلقة."

وأضاف : "أنا مقتنع بما قمت به فالترحم على الشهداء لا يعتبر خرقا لسياسيات أو أخلاقيات المهنة وليس تعبيرا عن موقف."

وتابع : "سأترحم على كل الشهداء في أي وقت كما فعلت عند تأبين ضحايا حادث غرق العبارة الأليم الذي راح ضحيته 23 طفلا."

وأتهم نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الإجتماعي، إدارة القناة بقمع العاملين فيها و"إسكات صوت الحقيقة" ضد الفساد والظلم، على حد وصفهم.

وقال مغرد على تويتر، " سودانية 24 تتعامل بقانون السحرة والابرتايد اللذان اندثرا مع تطور البشرية بايقاف المذيع المتميز حاتم التاج تبرهن خطل سياسة القناة التي تضع الأيدلوجية قبل المهنية والاحترافية" .

وكانت السلطات السودانية قد أوقفت في وقت سابق مدير مكتب قناة العربية في السودان على خلفية تغطية القناة للتظاهرات، فيما أوقفت القناة قبل أسبوعين معد برامج لاستضافته متحدثا باسم المحتجين في السودان، بحسب ما نقلته صحف محلية.

وبلغ ضحايا الإحتجاجات التي أندلعت في 19 ديسمبر الماضي للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما، بلغ نحو 30 شخصا، ولكن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد القتلى تخطي الأربعين.

وقد أمرت السلطات السودانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات.