مركز أبحاث أمريكى يدعو لتسوية محدودة مع الأسد للحكم الذاتى لأكراد سوريا

دعا مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، الأمريكى، الولايات المتحدة إلى تسهيل التوصل إلى تسوية محدودة للحكم الذاتى للأكراد شمال شرق سوريا عندما يتم إعادة دمج المنطقة رسميا فى الأراضى الخاضعة للحكومة السورية.

وحذر مركز الأبحاث الأمريكى المعروف، فى تحليل للباحث فى شئون الشرق الأوسط، ويل تودمان، الأربعاء، أن الفشل فى التوصل إلى تسوية بين الكرد ومسئولى الحكومة السورية، برئاسة بشار الأسد، من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة بطرق مختلفة.

وأوضح المركز، أن الفشل فى التوصل إلى مثل هذه التسوية يمكن أن يحفز الصراع المسلح المدمر مع تركيا ويعرقل الحملة لدحر تنظيم داعش، ويمهد الطريق لنضال دموى جديد طويل الأمد من أجل تقرير المصير فى الشرق الأوسط مع تداعيات إقليمية واسعة النطاق.

وأوصى مركز الأبحاث، إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن تخلق الظروف التى يمكن أن تنجح فيها اتفاقية الحكم الذاتى قبل الانسحاب الكامل، مستخدما مجموعة من الأدوات لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل هذه الأدوات توقيت وتسلسل انسحاب القوات الأمريكية ومواصلة تقديم الدعم الجوى للحملة ضد داعش، مع تخفيف محدود للعقوبات المفروضة ضد سوريا والمساعدة فى إعادة البناء واتخاذ تحركات نحو التطبيع السياسى. كما يجب أن تستخدم سلطتها الدبلوماسية لتشكيل ائتلاف دولى يتكون بشكل أساسى من الولايات المتحدة وروسيا ودول الخليج العربى، للعمل كضامن. وختم قائلا "إن الفشل فى حماية بعض جوانب حق الأكراد فى تقرير المصير يمكن أن يحفّز زعزعة الاستقرار طويلة الأمد".