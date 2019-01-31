وقال الرئيس اللبناني- خلال استقباله وفدا من ديوان المحاسبة (هيئة رقابية محاسبية في لبنان) ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري: إن كل الهيئات الرقابية اللبنانية مدعوة إلى التعاون للحد من تنامي ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن فى مجال مكافحة الفساد أسست لنهج جديد.
وأشار إلى أن الإصلاحات تستهدف وقف الأضرار التي تصيب المواطن والدولة اللبنانية على حد سواء، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبنانى: مسيرة مكافحة الفساد فى الدولة لن تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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