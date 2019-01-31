الرئيس اللبنانى: مسيرة مكافحة الفساد فى الدولة لن تتوقف

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مسيرة مكافحة الفساد في الدولة، لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط، باعتبار أن هذا الأمر يمثل جزءًا مهمًا من عملية الإصلاح التي بدأت قبل عامين وستستمر بزخم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس اللبناني- خلال استقباله وفدا من ديوان المحاسبة (هيئة رقابية محاسبية في لبنان) ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري: إن كل الهيئات الرقابية اللبنانية مدعوة إلى التعاون للحد من تنامي ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن فى مجال مكافحة الفساد أسست لنهج جديد.

وأشار إلى أن الإصلاحات تستهدف وقف الأضرار التي تصيب المواطن والدولة اللبنانية على حد سواء، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد.

