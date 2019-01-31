محمد بن زايد يقدم واجب العزاء لعبد الله الجنيبى فى وفاة ابنته

قدم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى عبد الله علوي محمد الجنيبى في وفاة ابنته خلال زيارته مجلس العزاء فى منطقة الطوية بمدينة العين. كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى إخوان الفقيدة، أحمد عبدالله الجنيبي، ومحمد عبدالله الجنيبى رئيس المراسم الرئاسية فى وزارة شؤون الرئاسة، وحمود عبدالله الجنيبى، وإلى أسرة وذوي الفقيدة.

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